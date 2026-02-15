Haberler

Terme'de çıkan ahır yangını söndürüldü

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangında, ahırdaki hayvanlar güvenli bir alana tahliye edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçay Mahallesi'nde H.Ş'ye ait evin ahır kısmında gece elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanları çıkararak güvenli bölgeye aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

