Samsun'da ağaca asılı bulunan kedi kurtarıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kedi, ayakları ve başından ağaç dalına asılı halde bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kedi, veteriner kliğine götürülerek bakıma alındı ve sağlık durumu iyi. Hayvanseverlerin tepkisi büyüdü.

Olay, dün Kerimbey Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Mahalledeki ağaçta bir kedinin tellerle asılı olduğunu fark edenler, kediyi kendi imkanlarıyla indirdi. Ayakları ve başından ağaç dalına asılı olduğu görülen kedi, çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürülerek bakıma alındı. Yapılan ilk kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından çok sayıda hayvansever ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
