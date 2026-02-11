Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor
Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 219 afet riski taşıyan alanı denetlemeye başladı. Kıran Mahallesi'nde tespit edilen 2 boş bina için güvenlik önlemleri alınıyor.
Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 219 alan afet riski nedeniyle denetleniyor.
AFAD ekipleri, kent genelinde afet riski taşıyan bölgelerde çalışma başlattı.
Kıran Mahallesi'nde afet riski taşıyan 2 boş bina tespit edildi.
Gerekli güvenlik önlemi alan ekipler, binaların elektrik ve sularının kesilmesi için çalışma yürüttü.
Ekiplerin, afet riski taşıyan yaşam alanları ve ikametlerin olduğu bölgelerde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel