Samsun'da Adalet Sarayı'nda Kan Bağışı Etkinliği

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay işbirliğiyle Adalet Sarayı'nda kurulan kan verme merkezi etkinliğinde, başsavcı, hakimler, savcılar ve avukatlar kan bağışında bulundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Adalet Sarayı'nda kan verme merkezi kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, cumhuriyet savcıları, hakimler, avukatlar ve adliye personeli kan bağışında bulundu.

Programa, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ile Samsun Kızılay Şube Başkanı Onur Çoban da katıldı.

