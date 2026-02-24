Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "resmi belgede sahtecilik, borçlunun ödeme ihlali, iflas, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma" suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek