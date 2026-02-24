Haberler

Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "resmi belgede sahtecilik, borçlunun ödeme ihlali, iflas, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma" suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt

Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt

Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi