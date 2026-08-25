Samsun'da 6 Katlı Binada Çatı Yangını
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kale Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA