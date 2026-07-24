52 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA