Samsun'da 52 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 52 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelinin ev ve iş yerinde yaptıkları aramada 42 bin 800 doldurulmuş makaron, 9 bin 600 boş makaron, 25 kilogram tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA