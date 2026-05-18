Samsun'da 500 izci kampa girdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 20 il ve 5 ülkeden 500 izci, Samsun'da 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinci Kampı'nda 5 gün boyunca sportif ve kültürel etkinliklere katılacak.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 il ve 5 ülkeden toplam 500 izci kampa girdi. 5 gün boyunca kamp yapacak olan izciler, çeşitli etkinliklerde yer alacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından düzenlenen 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinci Kampı'na Samsun ev sahipliği yaptı. Doğupark'ta kamp yapan izciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılıp sportif ve kültürel etkinliklerde yer alacak.

TİF Başkanı Hasan Subaşı, 500 izci ile Samsun'a geldiklerini belirterek, "19 Mayıs törenlerimiz dolayısıyla Samsun'dayız. 20 il, 5 ülkeden 500 izcimiz ile törenlere katıldık. 5 gün burada kamp yapacağız ve izcilerimiz hem Samsun'u ziyaret edecekler hem de buradaki törenlere katılacaklar. İzcilerimiz Bandırma Vapuru'nu ziyaret ettiler. Daha sonra tekne gezisi yaptılar. Bugün de şehrin çeşitli yerlerini inceleyecekler. Akşam Fener Alayı'na katılacaklar. 19 Mayıs'ta da gemiyle sahile çıkan bayrağın askerlerden teslim alınması törenini gerçekleştirecekler. Buradaki faaliyetlerini tamamladıktan sonra da 21 Mayıs'ta ülkelerine ve evlerine geri dönecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
