Samsun'da gençlik ve spor faaliyetlerine iki yılda 172 bin öğrenci katıldı

Samsun'da 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirildi. 172 bin öğrenci bu etkinliklere katıldı. Gençlerin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesi için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirildiği, bu faaliyetlere 172 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, gençlerin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Bu kapsamda, öğrenci yurtlarında konaklayan öğrenciler akademik faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif turnuvalardan faydalandı.

Kentte aynı dönemde ulusal düzeyde 54 farklı spor faaliyeti gerçekleştirildi. Okul sporları faaliyetlerine ise idareci, antrenör ve sporcu olmak üzere toplam 13 bin 310 kişi katıldı.

Spor faaliyetleri kapsamında 555 ulusal yarışma düzenlenirken, 18 uluslararası faaliyete ev sahipliği yapıldı. Bu organizasyonlarda toplam 45 bin 728 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Gençlik hizmetleri kapsamında da 649 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere katılan 51 bin 849 genç, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli deneyimler elde etti.

İki bin kişi kapasiteli Samsun Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu inşaatı ile Samsun Karadeniz Erkek Yurt Müdürlüğünün bakım ve onarım işlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar 523 milyon 253 bin liralık 11 projenin hizmete sunulması için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
