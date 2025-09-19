Samsun'da 47 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, gardıroba gizlenmiş 47 bin 824 sentetik ecza hapı bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 47 bin 824 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, gardırobun içine gizlenmiş 47 bin 824 sentetik ecza hapı bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel