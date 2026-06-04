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Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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