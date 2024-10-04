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Samsun'da 4. Pati Şenliği ile Hayvan Sevgisi Yaygınlaştırıldı

Samsun'da 4. Pati Şenliği ile Hayvan Sevgisi Yaygınlaştırıldı
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Samsun'da düzenlenen 4. Pati Şenliği'nde çocuklar sokak hayvanlarıyla bir araya geldi, kedi ve köpek yavrularıyla vakit geçirerek hayvan sevgisini öğrendi.

Samsun'da çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Pati Şenliği'nde sokak hayvanlarıyla bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Bilim Kent Park'ta düzenlenen etkinlikte, çocuklar can dostlarını severek oyunlar oynadı.

Şenlikte bazı çocuklar kedi ve köpek yavrularını sahiplendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, basın mensuplarına, çocuklar ile hayvanları güzel bir etkinlikte bir araya getirdiklerini söyledi.

Şenliğin bu yıl 4'üncüsünü yaptıklarını belirten Kasap, "Dünyadaki en güzel sevgi, hayvan sevgisidir. Çocukların da bu sevgiyi tatmasını istedik. Çocuklarımız burada kedi ve köpek yavrularına dokunuyor, onlarla vakit geçiriyor, bu şekilde hayvan sevgisini öğreniyorlar." dedi.

Kasap, sahipsiz hayvanlardan bazılarının şenlikte çocuklar ve ailelerce sahiplenildiğini vurgulayarak, "Yavru kedi ve köpeklerimizi ücretsiz şekilde ömür boyu yuva olmak isteyen insanlara sahiplendiriyoruz. Hem onların bir ömür yuvası oluyor, sevgi ile büyüyecekleri ailesi oluyor hem de o evdeki çocuklar hayvan sevgisi ile tanışıyor. Bir insanın bir hayvana temas etmesi rehabilitasyondur. Çocukların sevgisini onlarla paylaşması, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi temastan geçiyor. Onun için şenlikte çocuklarımızın hayvanlar ile temas etmesini özellikle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklar da hayvanlara karşı sevgi ve merhametli olunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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