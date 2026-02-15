Haberler

SAMSUN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk verilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
