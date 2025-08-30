Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Samsun Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nun önünde düzenlenen resepsiyonda, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü Samsun gibi önemli bir kentte kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı Samsun'da, 101 yıllık hasretin sona erdiğini anlatan Tavlı, "İstiklal Madalyası'na kavuşmanın heyecanını hep beraber yaşıyor ve paylaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı boyunca doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncasının kahraman ve yiğit evlatlarına güzel işler yaptıkları için TBMM tarafından 11 Şubat 1924'te verilmiş olan İstiklal Madalyası'nı almanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Tavlı, İstiklal Madalyası alınmasında emeği geçen herkese teşekkür edip daha sonra davetlilerin bayramını kutladı.

Resepsiyonda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve gaziler İstiklal Madalyası'nı Samsun Valiliğine taşıdı.

İstiklal Madalyası, Vali Tavlı'nın makamındaki duvara asıldı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu kurum ve kuruluşları katıldı.