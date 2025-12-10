Haberler

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ümit Çalışkan’ın kullandığı otomobilin diğer araçlarla çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ümit Çalışkan yönetimindeki 55 AAK 517 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, Hasan Yeşiltepe idaresindeki 37 PS 025 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Çalışkan'ın bulunduğu otomobil, Serhat Özgölet'in kullandığı 55 AAZ 303 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Ümit Çalışkan ile araçlarda bulunan Hatice Özgölet ve Kurtça Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
