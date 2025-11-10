Haberler

Samsun'da 3 Araçla Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayda 3 araç birbirine çarptı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kadir Çağlar'ın (35) kullandığı 55 ALN 211 plakalı otomobille aynı yönde seyir halindeki Eşref Aydemir (29) idaresindeki 55 ALJ 174 plakalı panelvan, Samsun Ankara kara yolunun 21. kilometresi Mahmutlu mevkisinde çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Savrulan panelvan ise Mustafa Akyel yönetimindeki 55 ALK 340 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Aydemir ve Çağlar ile otomobilde bulunan Emir Arın Çağlar (5) ve Yusuf Tankır (61) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
