Salıpazarı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle program, Salıpazarı Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Burada öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

Kutlama programına Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.