Samsun'da 23 Nisan coşkusu

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk program Onur Anıtı önünde yağmur altında yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk bıraktığı programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program ise askeri bandonun 'Bir Başkadır Benim Memleketim' ve 'En Büyük Bayram Bu Bayram' şarkılarını seslendirmesi ve ardından yapılan geçit töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in günün anlam ve önemini belirten mesajı da paylaşıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, çocuk korosu ve Türk Dünyası Çocuk Festivali'ne katılan çocukların ortak final gösterileri de sahnelendi.

Etkinliklere MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 106'ncı açılış yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal kahramanları ve kurucu Meclis'imizin kıymetli milletvekillerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yarınlarımızın umudu, bugünümüzün sevinci çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

'ÇOCUKLAR, DÜNYANIN GELECEĞİDİR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da konuşmasında, "Azerbaycan, Gagavuzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Özbekistan, Kosova, Balkarya ve Türkiye'den çocuklarımız beraberce bayramımızı kutluyor. Bugün Türk dünyasının çocuklarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çocuklarının buluştuğu gün. Devletimizin kurumları, Türk dünyası diye sizlere bir dünya armağan ediyor. Bu dünya, bizim dünyamız. Bu dünya Adriyatik Denizi'nden başlar, Avrupa'nın ortasına kadar uzanır. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Türkiye, KKTC. Dünyanın tam da kalbini ifade eder. İşte bu dünyanın çocuklarısınız siz. Bu dünyanın insanlarıyız biz. Biz dünyanın aynı zamanda merhamet, barış, huzur ve esenlik dolu yeriyiz. Biz yoksak dünyada aslında huzur olmuyor. Tarih bunu göstermiştir. Biz yoksak dünyada tarih de yok. Doğru dürüst tarihi bile yazılamaz bu dünyanın. O yüzden siz çocuklar bu dünyanın geleceği, bu dünyanın huzuru, bu dünyanın aynı zamanda barışısınız, sembolüsünüz. O yüzden biz varsak her yerde barış oluyor. Savaşların ortasında Türk dünyası güvenli alan, güzel alan, huzurlu alan olarak yükseliyor. Bu konuda bizlere destek olan, sizlere destek olan herkese buradan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Program çeşitli ülkelerden gelen çocukların gösterisinin ardından sona erdi.

