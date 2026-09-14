Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni yapıldı

Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesindeki Arıburnu İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Ahmet Özker'in konuşma yaptığı programda, öğrenci Duru Çiçek "Okulumuz" adlı şiiri seslendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri sunduğu törende, "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı oyunlar sahnelendi.

Törenin ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Tavlı, öğretmenlerle bir süre görüştü, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törene, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, kurum müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA