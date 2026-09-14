Haberler

Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni yapıldı

Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni yapıldı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Samsun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesindeki Arıburnu İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Ahmet Özker'in konuşma yaptığı programda, öğrenci Duru Çiçek "Okulumuz" adlı şiiri seslendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri sunduğu törende, "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı oyunlar sahnelendi.

Törenin ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Tavlı, öğretmenlerle bir süre görüştü, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törene, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, kurum müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Ağır toplar için hesap zamanı! Adliyeye böyle giriş yaptılar
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti

Böyle okula can kurban! Öğrencisine TOGG hediye etti
Yemen'de Husiler ilerliyor: Muha'yı ele geçirdiler, cezaevindeki 210 mahkumu serbest bıraktılar

Cezaevine girdiler, kilitli kapıları kırıp 210 kişiyi çıkardılar
Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu

Dakikalarla kurtuldu! Sınırdan geçen treni İHA'larla küle çevirdiler
Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu

En üst kattaki evinde yaşıyordu, zemin katta ölü bulundu