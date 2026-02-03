Samsun'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmetpaşa Mahallesi Karagöz Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.