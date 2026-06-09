Ceren'in, eski sevgilisinin kız arkadaşı tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 7 ay önce B.K. (23) ve C.B. (24) isimli 2 kadının Belinay Ceren M.'yi (22) darbettiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Tutuksuz iki sanığın 'Kadına karşı kasten yaralama' suçundan yargılanmasına bugün başlandı.

Olay, 23 Kasım 2025'te saat 05.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Belinay Ceren M. ile eski erkek arkadaşı B.C.K., onun kız arkadaşı C.B. ve ortak arkadaşları B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K., C.B. ve B.K., savcının talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sanal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. ve C.B. isimli iki kadın hakkında 'Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kadına karşı kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianame, 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, "Olay anına ilişkin kamera görüntüleri izlendiğinde, ilk olarak C.B.'nin, Belinay Ceren'e saldırıp elleriyle vurmaya başladığı, sonrasında C.B. ile müştekinin birlikte yere düştükleri ardından ise şüpheli B.K.'nin, müştekiyi tekme ve yumrukla darp ettiği, sonrasında ise C.B.'nin, yerde yatar vaziyette bulunan müştekiye tekme attığı, bu şekilde şüphelilerin, iştirak iradesiyle müştekiyi darbedip orta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladıkları, bu hususun da kamera görüntüleri ve şüphelilerin ikrar içeren beyanlarıyla da sabit olduğu anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

'DAHA ÖNCE BEYİN AMELİYATI OLDUM'

Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya, müşteki Belinay Ceren M., annesi Pakize M., tutuksuz sanıklar C.B. ile B.K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan Belinay Ceren M., "Eski sevgilim C.B. aynı anda B.C.K. ile de birlikte olduğunu öğrendiğimde ona söyledim. C.B. bunun aksini iddia etti. Beni tehdit etti. B.C. beni arkadaşı üzerinden aradı. Yalnız olduğunu, konuşmak istediğini ve benim de yalnız olmamı istediğini söyledi. Buluştuğumuzda etrafımı sardılar. C.B. bana yumruk attı. Yere düştükten sonra kimin vurduğunu görmedim. 2 kişiden fazla kişinin vurduğuna çok eminim. 1 kişi arkamdan saçımı çekip tekmelerken, diğeri de kafama vuruyordu. Ben daha önce beyin ameliyatı oldum. Beynimde tümör var ve B.K. bunu biliyordu. Şikayetçiyim" dedi.

'BENİ KIŞKIRTTI'

Duruşmada savunma yapan C.B. ise "Bana SMS üzerinden mesaj atarak dün de bugün de geldim cesaretin yok mu gibi mesajlar attı. Bu mesajlara uymadım ve kesinlikle yanına gitmedim. Olay günü nişanlım ve ben Atakum sahildeydik. Belinay Ceren arkadaşımız üzerinden nişanlıma ulaşarak, son bir kez konuşmak istediğini söyledi. Nişanlım konuşmak istediğinde ben de yanlarında gittim. Sanık arkadaşım A.A. da yanımdaydı. Karşıma geçip bana hakaretlerde bulundu, beni kışkırttı. O anlık bir sinirle yumruk attım ve yere düştü. O sırada saçlarımı tuttu ve ben de yere düştüm. Saçlarımı çekerek boynumu tırnakladı" ifadelerini kullandı.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

B.K. ise "Ben ve eşim olaya sonradan dahil olduk. Kavga olduğunu gördüm, yere düştüler. Başta dokunmadım, erkekler ayırmaya çalışıyordu. Ayıramadığını görünce olaya dahil oldum. Ben ikisini de tutuyordum ama Belinay kolumu tuttuğunda bana küfretti. O sırada sinirlendim ben de ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUDUR'

Duruşma sonrası DHA'ya konuşan Belinay Ceren M.'nin avukatı Deniz Coşkun, "Müvekkilim, olay yerinde hazır bekleyen 6-7 kişilik bir grup tarafından doğrudan hayati bölgesi olan kafası hedef alınarak acımasızca darbedilmiştir. Adli Tıp Raporu da müvekkilimin kafasının frontal ve occipital (arka ve ön) bölgelerinde ağır darp izleri ile burnunda yer değiştirmiş kemik kırığı olduğunu doğrulamaktadır. Sağlık geçmişi nedeniyle kafatası bölgesine vurulacak tek bir darbenin bile ölümcül sonuçlar doğuracağını bilerek bu eylemi gerçekleştirmek, hukuken basit bir 'yaralama' kastı olamaz. Bu eylem, neticeyi öngören ve kabullenen doğrudan 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçudur. Bu nedenle, davanın Asliye Ceza Mahkemesi sınırlarından çıkarılarak, görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınması için tüm hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı