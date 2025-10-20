Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Programı Düzenlendi

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda yaklaşık bin muhtar ağırlandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edildi.

Yaklaşık bin muhtarın katıldığı programda, davetlilere yemek ikram edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu ifade etti.

Muhtarlık kurumunun devletin mahallelerdeki, kırsal kesimdeki gözü kulağı, eli kolu aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan gönül köprüsü olduğunu söyleyen Tavlı, "Her türlü takdiri sonuna kadar hak eden kıymetli muhtarlarımızın her zaman yanında olmaya, aramızda tesis ettiğimiz güçlü bağ ile tam bir dayanışma içerisinde güzel hizmetler yapmaya, problemlerin üstesinden gelmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da muhtarların yerel yönetimlerin temel taşının en önemli temsilcileri olduğunu ifade ederek, "Samsun'umuzun 17 ilçesinde bir ahenkle çalışıyoruz. Bu ahengin en önemli mimarları çok kıymetli muhtarlarımız. Belediyenin her mahallede bir görevlisi yok ama o mahallenin insanlarının seçmenlerinin seçtiği, güvendiği, kendini emanet ettiği bizim de kendimizi emanet edebileceğimiz muhtarlarımız var. Sizlerle beraber yol yürümekten ilçelerimize, mahallelerimize, şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Programda, en fazla muhtarlık bilgi sistemini kullanan Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi Muhtarı Muhammet Baş'a, Samsun'un en genç muhtarı Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi Muhtarı Gülseher Yüksel'e ve en tecrübeli muhtarı Bafra ilçesi Başkaya Mahallesi Muhtarı Hasan Şimşek'e Samsun Valisi Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan plaket takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.