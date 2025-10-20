Haberler

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda yaklaşık bin muhtarı bir araya getirdi. Programda muhtarlığın önemi vurgulanırken, çeşitli ödüller de verildi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda yaklaşık bin muhtar ağırlandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edildi.

Yaklaşık bin muhtarın katıldığı programda, davetlilere yemek ikram edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu ifade etti.

Muhtarlık kurumunun devletin mahallelerdeki, kırsal kesimdeki gözü kulağı, eli kolu aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan gönül köprüsü olduğunu söyleyen Tavlı, "Her türlü takdiri sonuna kadar hak eden kıymetli muhtarlarımızın her zaman yanında olmaya, aramızda tesis ettiğimiz güçlü bağ ile tam bir dayanışma içerisinde güzel hizmetler yapmaya, problemlerin üstesinden gelmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da muhtarların yerel yönetimlerin temel taşının en önemli temsilcileri olduğunu ifade ederek, "Samsun'umuzun 17 ilçesinde bir ahenkle çalışıyoruz. Bu ahengin en önemli mimarları çok kıymetli muhtarlarımız. Belediyenin her mahallede bir görevlisi yok ama o mahallenin insanlarının seçmenlerinin seçtiği, güvendiği, kendini emanet ettiği bizim de kendimizi emanet edebileceğimiz muhtarlarımız var. Sizlerle beraber yol yürümekten ilçelerimize, mahallelerimize, şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Programda, en fazla muhtarlık bilgi sistemini kullanan Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi Muhtarı Muhammet Baş'a, Samsun'un en genç muhtarı Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi Muhtarı Gülseher Yüksel'e ve en tecrübeli muhtarı Bafra ilçesi Başkaya Mahallesi Muhtarı Hasan Şimşek'e Samsun Valisi Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan plaket takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.