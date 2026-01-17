Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.H. adlı firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H'yi (41) adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel