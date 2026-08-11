Samsun'da 16 yıl cezalı firari yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kasten öldürme ile kaçma suçlarından aranan M.K., saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA