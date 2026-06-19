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Samsun'da 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B., jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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