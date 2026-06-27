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Samsun'da 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'da hakkında 15 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında 15 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Y.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Y.K'nin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, mala zarar verme, tehdit, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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