Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti ve mevlit gerçekleştirildi. Şehit İbrahim Yaman'ın kabri ziyaret edildi ve dua edildi. Cuma namazından önce mevlit programı düzenlendi ve cemaate ikramda bulunuldu. Etkinliklere Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve AK Parti İlçe Başkanı katıldı.