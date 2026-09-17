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Samsun'da 13 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 13 bin 48 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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