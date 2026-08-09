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Havza'da firari hükümlü yakalandı

Havza'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun’un Havza ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bekdiğin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında Ereli mevkisindeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta bulunanların kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, yolculardan İ.T'nin (40) "kasten öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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