Samsun'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.M. adlı firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.M'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel