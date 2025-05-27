Samsun'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.M. adlı firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.M'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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