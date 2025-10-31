Haberler

Samsun'da 110 Bin 600 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, 110 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen aracı takip eden ekipler, Havza ilçesinde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma yürüttü.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.A. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
