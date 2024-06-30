Samsun'da 11 Bin 760 Makaron Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 bin 760 makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 11 bin 760 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde 11 bin 760 makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.