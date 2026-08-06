Atakum'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA