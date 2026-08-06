Haberler

Atakum'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Film setindeki sevgilisini ziyaret etti! Götürdüğü şey çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı