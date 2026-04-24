Samsun'da 2 yılda 10 evden 5 milyon liralık hırsızlık!

SAMSUN'da 2 yıl içinde 10 evden 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2025 ve 2026 yıllarında İlkadım ve Atakum ilçelerindeki 10 evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Şüphelilerin evleri önceden gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri, genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları hedef aldıkları, 10 evden 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı operasyonda ekipler şüpheliler V.Ç. (32), N.Ç. (26), T.G. (34) ve H.K.'yi (59) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde elektronik eşya, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin, bazı evlere girmeye çalıştığı ve güvenlik kameralarını sopalarla kırdıkları anlar da kameraları yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı