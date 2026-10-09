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Samsun'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde psikolojik danışma semineri yapıldı

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Samsun'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde psikolojik danışma semineri yapıldı
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Samsun'da, klinik psikolog Dr. Selçuk Duman'ın sunum yaptığı "Psikolojik Danışma Becerilerinin Desteklenmesi" semineri düzenlendi. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinin önemine dikkat çekildi.

Samsun'da klinik psikolog Dr. Selçuk Duman'ın konuşmacı olarak katıldığı "Psikolojik Danışma Becerilerinin Desteklenmesi" semineri düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapıldı.

Seminerde Duman tarafından psikolojik danışma becerilerinin desteklenmesine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek, önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinin önemini hatırlatmak istediklerini anlatan Seyrek, şunları kaydetti:

"Bir öğrenciyi doğru yere yönlendirmek kadar o desteğe gerçekten ulaşabilmesini sağlamak da önemli. Belki her sorunu tek başımıza çözemeyiz ama birbirimizi destekleyerek, doğru bağlantıları güçlendirerek ve çocuklarımızı merkeze alarak daha güçlü bir yapı oluşturabiliriz. Dileğim, bu seminerin ortak gücü ve dayanışmayı biraz daha büyütmesi. Büyükşehir Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Ebru Seyit de programın psikolojik danışmanların mesleki gelişimine katkı sağlayacağını dile getirerek, "Psikolojik danışma becerilerinin desteklenmesi programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür programları son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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