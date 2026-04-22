Haberler

İş yerinin mutfağındaki gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir iş yerinin mutfağındaki gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki iş yerinde arama yaptı. İş yerinin arka bölümünde bulunan mutfaktaki dolap içinde özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme tespit edildi. Aramalarda; 1 milyon kaçak makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

