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Samsun Çarşamba'da kamyonet traktöre arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

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Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Havalimanı kavşağında kamyonetin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre aynı yönde seyreden Alaattin Kul idaresindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Sağlık ekibince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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