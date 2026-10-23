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Samsun Çarşamba'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yalı Mahallesi Gizem Sokak'ta M.B'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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