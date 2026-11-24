Samsun Çarşamba'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ordu-Samsun kara yolu üzerinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.K. (37) idaresindeki 34 DAP 457 plakalı otomobil, Çınarlık Mahallesi mevkisinde Ordu- Samsun kara yolu üzerinde havalimanı yönüne dönüş yaptığı sırada bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki D.Ö. (41), ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA