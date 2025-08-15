Samsun Canik'te Yaz Tatili Etkinlikleri
Canik ilçesinde çocuklar ve gençler, yaz tatili boyunca yapay zeka, robotik kodlama ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler alıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağlayan projeleri tanıttı.
Samsun'un Canik ilçesinde yaz tatili sürecinde çocuklar ve gençler, çeşitli etkinlik ve eğitim programlarıyla bir araya geliyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde çocukların yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik ve model uçak tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler aldığını söyledi.
Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ve açık hava etkinlikleriyle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağladıklarını, böylece aile içi iletişimin güçlendiğini belirtti.
Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel