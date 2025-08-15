Samsun Canik'te Yaz Tatili Etkinlikleri

Samsun Canik'te Yaz Tatili Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik ilçesinde çocuklar ve gençler, yaz tatili boyunca yapay zeka, robotik kodlama ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler alıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağlayan projeleri tanıttı.

Samsun'un Canik ilçesinde yaz tatili sürecinde çocuklar ve gençler, çeşitli etkinlik ve eğitim programlarıyla bir araya geliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde çocukların yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik ve model uçak tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler aldığını söyledi.

Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ve açık hava etkinlikleriyle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağladıklarını, böylece aile içi iletişimin güçlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Konutlarda yeni dönem: Yasak 8 yıl sonra sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.