Samsun Canik'te Sıfır Atık Bilinci Eğitimi

Samsun'un Canik ilçesinde öğrencilere sıfır atık, doğa ve çevre bilinci kazandırılıyor.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde çocuk ve gençlere sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çocuk ve gençlere çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sıfır atık kültürünün toplumda yaygınlaşması için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini vurgulayan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'imizde doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştiriyoruz. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'müzde sıfır atık, geri dönüşüm, küresel iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemler ve enerji verimliliği konularında çocuk ve gençlerimizi uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Ailelerimizi Sıfır Atık Köyü'müzde ağırlıyoruz. Burada düzenlediğimiz eğitici ve eğlenceli aktivitelerle çocuk ve gençlerimizin sıfır atık kültürü kazanmalarına vesile oluyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir gelecek anlayışının toplumumuzda yaygınlaştırmak adına yeni projelerimizi de uygulamaya almaya devam ediyoruz."