Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Dedesinin Cenazesi Defnedildi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın 93 yaşında hayatını kaybeden dedesi Selahattin Doğan, Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın 93 yaşında vefat eden dedesi Selahattin Doğan'ın cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Selahattin Doğan'ın cenazesi, Rıdvanpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

