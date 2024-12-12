Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den Kastamonu Valisi'ne Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret eti.

Demir, Vali Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, Samsun Bölge Müdürlüğü'nün 7 ili kapsadığını anımsatarak, AA'nın ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Dallı da AA heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Demir, ziyaretin anısına Vali Dallı'ya AA'nın "Cumhuriyet'in 100. Yılı" kitabını takdim etti.