Bafra'da çocuklar "Bir Külkedisi Hikayesi" ile eğlendi

Bafra'da çocuklar 'Bir Külkedisi Hikayesi' ile eğlendi
Bafra'da gerçekleşen 'Bir Külkedisi Hikayesi' adlı çocuk tiyatro oyunu, renkli kostümleri ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çekti. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğin çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bir Külkedisi Hikayesi" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk izleyiciler masalsı bir yolculuğa çıktı.

Renkli kostümleri ve eğlenceli sahneleriyle dikkati çeken oyun, paylaşma ve iyilik gibi evrensel değerleri konu aldı.

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştirmek ve onları sanatla buluşturmak temel önceliğimizdir. İlçemizdeki sosyal ve kültürel etkinlikleri artırarak evlatlarımızın gelişimine her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

