Samsun Bafra'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Çarşı Camisi'nde akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu.

İlçe vaizi Fatih Dülger'in, "Berat Kandili'nin önemi ve tevbe" konulu sohbeti ve duası sonrası din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer tarafından yatsı namazı kaldırıldı.

Namazın ardından Bafra Belediyesi cemaate ikramda bulundu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile vatandaşlar katıldı.