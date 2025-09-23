Samsun Ayvacık'ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi hizmete girdi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi Aslı Coşkun Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin bölgedeki özel gereksinimli bireyler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmak, onlara umut ve destek vermek. Ayvacık'a kazandırdığımız bu merkezle daha güçlü yarınlara inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin sahiplerinden Ramazan Gümüş de özel eğitim ve rehabilitasyon merkez ile ilçedeki özel gereksinimli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonuna katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Merkezin açılışına Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Tül ile davetliler katıldı.