Haberler

Samsun Ayvacık'ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi hizmete girdi. Merkezin sahibi Aslı Coşkun Çelik, özel gereksinimli bireyler için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi hizmete girdi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi Aslı Coşkun Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin bölgedeki özel gereksinimli bireyler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmak, onlara umut ve destek vermek. Ayvacık'a kazandırdığımız bu merkezle daha güçlü yarınlara inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin sahiplerinden Ramazan Gümüş de özel eğitim ve rehabilitasyon merkez ile ilçedeki özel gereksinimli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonuna katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Merkezin açılışına Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Tül ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor

Türkiye'nin 690 mağazalı tekstil devi rekor bedelle satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.