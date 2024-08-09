Üye Girişi
Haberler

Samsun Atakum'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum Esenevler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursu öğrencileri dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, öğrencileri ziyaret edip sohbet etti. Yaz Kur'an kursları bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere hediye verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

Atakum Esenevler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursu öğrencileri dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa katılan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ile Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret edip sohbet etti.

Daha sonra yaz Kur'an kursları bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere İl Müftüsü Çakır ve Müftü Köksal tarafından hediye verildi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının inanç, ibadet ve ahlaki konularda vatandaşlara en iyi şekilde bilgi sağladığını söyledi.

Öğrencilerin yaz Kur'an kurslarından memnun olduğunu belirten Çakır, "Kur'an kursları, çocuklarımızın geleceğe yönelik istikbal ve istiklal anlayışlarını şekillendirmede büyük bir öneme sahiptir. Evlatlarımız, bizlerin mihenk taşıdır ve Rabb'imizin bizlere emanet ettiği bu değerli varlıkları en iyi şekilde yetiştirmek, camiamızın en önemli görevlerinden biridir." dedi.

Çakır, kursları 17 ilçede 2 bin 554 sınıfla, 60 bin 717 öğrenciyle en iyi şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Köksal da kurslarla iyi insanın nasıl olması gerektiğini öğrencilere öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Köksal samsun Atakum Müftü Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-HATAYSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI izle! (HD) 9 Ağustos Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne?
title