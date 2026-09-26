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Samsun Atakum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Samsun Atakum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, Samsun-Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı; otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kavak yönüne gden İ.K. (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde, önünde giden A.S. (40) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.

Ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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