Samsun Atakum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun Atakum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde, Samsun-Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı; otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kavak yönüne gden İ.K. (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde, önünde giden A.S. (40) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.
Ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA