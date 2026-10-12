Haberler

Samsun Atakum'da ağabeyini darbeden şüpheli jandarmaya mukavemetten gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da ağabeyini darbeden şüpheli jandarmaya mukavemetten gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Kamalı Mahallesi’nde çıkan tartışmada bir şüpheli, ağabeyini darbetti. Jandarmaya mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı; ağabeyi darp raporu alıp şikayetçi oldu, şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ağabeyini darbedip, jandarmaya mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan G. (28), çıkan tartışmada ağabeyi Selahattin G.'yi (36) darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Serkan G., araca bindirildiği sırada jandarma ekiplerine mukavemet gösterdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Selahattin G., darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor