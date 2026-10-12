Samsun Atakum'da ağabeyini darbeden şüpheli jandarmaya mukavemetten gözaltına alındı

Samsun Atakum'da ağabeyini darbeden şüpheli jandarmaya mukavemetten gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’un Atakum ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Kamalı Mahallesi’nde çıkan tartışmada bir şüpheli, ağabeyini darbetti. Jandarmaya mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı; ağabeyi darp raporu alıp şikayetçi oldu, şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde ağabeyini darbedip, jandarmaya mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan G. (28), çıkan tartışmada ağabeyi Selahattin G.'yi (36) darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Serkan G., araca bindirildiği sırada jandarma ekiplerine mukavemet gösterdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Selahattin G., darp raporu alıp şikayetçi oldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı